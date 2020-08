Lukaku: “Do il massimo per l’Inter, la squadra mi aiuta tanto. Conte mi fa migliorare”

L’Inter conquista le semifinali di Europa League battendo 2-1 il Bayer Leverkusen. Dopo la gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri Romelu Lukaku:

“Sofferenza perché il Bayer è una buona squadra. Abbiamo vinto e sono molto contento per tutti, la squadra lo staff tecnico e i tifosi. Grande voglia di vincere, per questa squadra do il massimo, vogliamo andare in finale. Una grande Inter, senza questa squadra non posso fare questo, la squadra mi aiuta tanto. La palla di Ashley per il gol… mi ha dato questa palla due volte. Dobbiamo continuare così, la prossima sarà ancora più difficile. Abbiamo fatto un lavoro con il mister a inizio stagione, sto migliorando col mister. La mia forza è attaccare la profondità, ma sto migliorando nel gioco spalle alla porta”.