Ravezzani: “L’Inter vende Lukaku? Come il Milan con Ibra e Thiago Silva. Per i tifosi…”

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato, su Twitter, la possibile cessione di Romelu Lukaku da parte dell'Inter

"Se l’Inter vendesse Lukaku si comporterebbe come il Milan quando cedette Ibra e Thiago. Non c’è nulla di male a dover vendere in stato di emergenza finanziaria (quel Milan arrivò comunque terzo). É inescusabile illudere i tifosi dicendo che i sacrifici son finiti e poi tradirli".