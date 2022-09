Inter, Lukaku morde il freno: tra giovedì e venerdì la decisione di Inzaghi

Ieri ad Appiano Gentile l’Inter ha ritrovato Romelu Lukaku. Il belga, tornato ad allenarsi al centro sportivo, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Come sottolinea Tuttosport, il centravanti fino a mercoledì compreso lavorerà da solo, poi tra giovedì e venerdì toccherà a Inzaghi verificare se c’è la possibilità di portarlo a Udine. "La vittoria con il Torino e una classifica comunque confortante, dovrebbero consigliare prudenza anche se l’interessato, ovviamente, morde il freno. Oggi intanto l’Inter si allenerà in mattinata quindi partirà da Malpensa per Praga alle 16.15 e da lì farà un’oretta di pullman verso Plzen dove la conferenza stampa di Inzaghi è fissata per le 19".