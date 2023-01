Inter, il ritorno del vero Lukaku è una necessità. A cominciare dalla Supercoppa

Il vero Big Rom serve ai compagni che lo cercano in campo con continuità, serve a Lautaro Martinez che necessita del socio in affari, serve a Simone Inzaghi per non farsi sfuggire di mano una stagione singhiozzante e serve a Steven Zhang che per lui ha investito più del doppio di qualsiasi altro giocatore trattato in estate. Parma, Verona e poi il Milan in calendario. Ecco, la Supercoppa del 18 gennaio richiede un Lukaku in versione maxi: muscoli, leadership, carattere e gol. Tutti ingredienti di cui Romelu dispone in gran quantità, ma che ora vanno tirati fuori".