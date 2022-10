GdS – Inter, Lukaku non parte per Firenze? Nessun caso, ecco il motivo

Nonostante il ritorno in gruppo nella giornata di oggi, Romelu Lukaku rischia comunque di non partire con i compagni per Firenze. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che attraverso il sito spiega i motivi della possibile scelta di Inzaghi: “La decisione di convocare Lukaku non deve far scattare nessun caso. Il giocatore ha voglia di tornare in campo e a Firenze andrebbe anche a… a piedi, partendo un giorno prima dei compagni. Al tempo stesso però Big Rom si rende conto che rischiare dopo essere fuori dal 28 agosto sarebbe inutile, forse addirittura un azzardo. Soprattutto con l’inizio del Mondiale in programma tra un mese. Da martedì ha fatto importanti passi in avanti, con gli esami approfonditi che hanno certificato la guarigione del flessore sinistra e con il primo allenamento (in parte) con i compagni svolto stamani.