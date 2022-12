Inter, Lukaku punta il Napoli. CdS: “Da privilegiare il recupero psicologico”

Big Rom deve smaltire l'amarezza per l'eliminazione anticipata col suo Belgio a Qatar 2022. "In questo momento, è da privilegiare il recupero psicologico rispetto a quello fisico" scrive il Corriere dello Sport.

"Lukaku si sente responsabile. È anche vero, però, che senza di lui il Belgio non aveva nemmeno tirato in porta in quella gara - aggiunge il quotidiano -. Ci ha provato, anche in condizioni precarie, ma non ha fatto in tempo a tornare il vero Big Rom".