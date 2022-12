Inter, si rivede Lukaku: con la Reggina test fondamentale in vista del Napoli

Nuovo test amichevole per l'Inter, che affronta oggi la Reggina. Un test fondamentale soprattutto per Romelu Lukaku, che tornerà finalmente in campo dopo aver saltato le precedenti sfide contro Gzira United, Salisburgo e Betis. La Gazzetta dello Sport mostra il piano previsto per il belga: "Una nuova ripartenza. E, stavolta, con la speranza che sia quella definitiva. Due mesi dopo l'ultima apparizione con la maglia nerazzurra contro la Samp, Romelu Lukaku torna in campo da giocatore dell'Inter. Il Lukaku-bis finora è stato un calvario: 4 gare di A su 15, per due infortuni alla coscia destra che ne hanno condizionato anche il Mondiale. Adesso Romelu è pronto a riprendersi il tempo perduto e lo scettro da re, desideroso com'è di trasformarsi in arma della rimonta scudetto. Reggio Calabria sarà la prima tappa di avvicinamento alla sfida al Napoli del prossimo 4 gennaio: Romelu dovrebbe giocare un tempo, poi il 29 col Sassuolo provare a portare il minutaggio verso i 60-75'. In attesa di riabbracciare Lautaro, farà la prima prova con Dzeko".