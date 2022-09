Inter, Lukaku verso il rientro: belga pronto ad accelerare. TS: “Doppio obiettivo”

L'attaccante belga dell'Inter verso il recupero dall'infortunio muscolare che lo tiene da tre settimane fermo ai box

Alessandro De Felice

Romelu Lukaku scalpita. Il belga continua a lavorare per recuperare dall'infortunio che lo tiene ai box dalla fine di agosto. L'attaccante dell'Inter non è stato convocato per le sfide di settembre dal commissario tecnico Martinez.

Come rivelato dal ct, il rientro di Lukaku in gruppo è vicino: "Probabile che per buona parte della prossima settimana Big Rom continui a svolgere un lavoro differenziato, per poi accelerare e rimettersi in gruppo".

Come sottolinea Tuttosport, ad attenderlo c'è Lautaro Martinez: "C’è da inseguire un doppio obiettivo: rimetterlo in forma dal punto di vista fisico, ma anche integrarlo al meglio nell’impianto di gioco di Inzaghi. E Lautaro, in questo senso, è il miglior aiuto che possa trovare".