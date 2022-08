GdS – Inter, con Lukaku riscoperte due cose: emblematico il gol di Lautaro

Le novità tattiche dopo il ritorno in nerazzurro dal Chelsea di Romelu Lukaku: il belga offre soluzioni alternative

5 gol realizzati nei primi 180 minuti di campionato. L'Inter supera Lecce e Spezia e si prepara al primo big match della stagione, in programma venerdì sera contro la Lazio. In attesa della sfida contro i biancocelesti, La Gazzetta dello Sport analizza quanto accaduto nei primi due turni:

"È calcio d’agosto, anche se vale tre punti. E allora le goleade contro le piccole hanno un valore tecnico relativo. Inzaghi e Spalletti, quindi, non si esalteranno di sicuro dopo le dimostrazioni di forza esibite rispettivamente contro Spezia e Monza. Ma quelle vittorie portano anche un valido motivo di soddisfazione, quello sì da tenere a mente se allarghiamo l’analisi e allunghiamo lo sguardo. Inter e Napoli hanno mostrato già qualche sensibile novità rispetto alla scorsa stagione, quando - vale la pena di ricordarlo - sono state in lizza per il titolo fino alla fine o quasi".