SM – Inter, per Lukaku tappone dolomitico: un solo modo per agevolare l’affare

Il belga vuole tornare in nerazzurro ma l'affare non si è ancora sbloccato: servirà altro lavoro nei prossimi giorni

Romelu Lukaku ha una voglia incredibile di tornare all'Inter. Basterà? E' ancora presto per dirlo. Il belga ha già fatto un passo concreto, esponendosi in prima persona con il Chelsea per chiedere di lasciarlo partire in prestito, consapevole delle difficoltà economiche dell'Inter.

Servirà altro lavoro, come spiega anche Sport Mediaset oggi: "La strada si fa in salita, è quasi un tappone dolomitico. Le richieste degli inglesi di 25 milioni e/o giocatori per la cessione temporanea complicano la trattativa, a meno che Big Rom non risolva tutto in prima persona".