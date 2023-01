Inter, per Lukaku test entro venerdì. Big Rom spera in uno spazio già con il Verona

In vista della Supercoppa, Simone Inzaghi potrebbe avere tutti a disposizione. Anche Romelu Lukaku corre per prenotare un posto per la gara contro il Milan. L'attaccante belga è alle prese con una leggera infiammazione al tendine del ginocchio. "Si procederà con un programma differenziato e una verifica entro venerdì. Roba di poco conto, come già emerso nella giornata di lunedì, ma con Big Rom, dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, non ci possono essere certezze", sottolinea il Corriere dello Sport.