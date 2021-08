Ts – Inter, Lukaku vuole il Chelsea: ecco cosa ha detto ai compagni. La scelta…

I tifosi nerazzurri si preparano a perdere anche Big Rom dopo l'addio di Hakimi

Due anni dopo, il simbolo dell'Inter di Antonio Conte, Romelu Lukaku , è a un passo dall'addio. Il Chelsea è pronto a mettere sul piato un'offerta da 130 milioni di euro, la necessità dell'Inter di fare cassa e lo stipendio faraonico offerto al belga, hanno fatto il resto. A proposito della volontà del giocatore, Tuttosport sottolinea: "È stato il belga a firmare il divorzio con l’Inter, accettando la proposta del Chelsea: scelta comunicata ai dirigenti (naturalmente) ma pure a Simone Inzaghi e ai compagni. Fosse stato irremovibile, come accaduto tempo fa con il Manchester City, Marotta e Ausilio non avrebbero proseguito i discorsi con il club di Stamford Bridge. Invece Lukaku vuole il Chelsea perché attratto dall’idea di tornare per la terza volta a Londra".

"Una scelta più sportiva che economica, giura chi gli è vicino. Fosse rimasto Antonio Conte , probabilmente il belga avrebbe avuto la forza per dire no pure a Roman Abramovich, però l’addio dell’allenatore, i propositi di smobilitazione enunciati da Steven Zhang ai dirigenti e quindi alla squadra, hanno fatto prevalere la voglia di tuffarsi in una nuova avventura unita al senso di rivincita dato dall’idea di tornare in Premier con un nuovo status, quello di stella assoluta, dato che l’affare si chiuderà a cifre record per il campionato inglese. Tutti concetti esternati pure ai compagni di squadra".