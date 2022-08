CdS – Inter, LuLa in carburazione ma già decisiva: i numeri parlano chiaro

Si legge sul Corriere dello Sport: "Finora non li ha mai separati. Anzi, ha sempre cominciato con loro dall’inizio. Con l’unica eccezione dell’amichevole con il Lens. Evidentemente, sarà così anche questa sera all’Olimpico. Nella speranza che ripetano quella prestazione di un anno e mezzo fa. Forse non sono ancora a quel livello di condizione, ma semplicemente perché sono in piena fase di carburazione. Nel frattempo, però, non hanno perso l’abitudine di fare gol. Lukaku ha cominciato subito, contro il Lecce. Lautaro ha proseguito con lo Spezia, peraltro su assist proprio del compagno. E’ accaduto per la decima volta, con il belga decisamente più generoso, visto che ha messo il Toro nelle condizione di segnare in 7 occasioni. Ma non è solo questione di assist: basta vedere come in campo si cercano, si trovano, si intendono per capire quanto sia difficile trovare e creare una simile sintonia e condivisione di intenti. Tanto per intendersi, giocando insieme per due stagioni e spiccioli, quei due hanno già segnato 106 reti".