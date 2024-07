"Lunedì l’Inter tornerà in campo ad Appiano Gentile per sfidare la Pergolettese, squadra di Serie C. Il test sarà di nuovo a porte chiuse e senza copertura televisiva, come già successo nella vittoria per 3-2 contro il Lugano. Il 27 luglio i nerazzurri sfideranno il Las Palmas a Cesena, poi sarà la volta del Pisa all’Arena Garibaldi. Inzaghi sfiderà per la seconda volta suo fratello Filippo in amichevole, dopo Reggina-Inter del dicembre 2022. Il 7 agosto, invece, l’Inter giocherà all’U-Power Stadium di Monza contro l’Al Ittihad di Kante, Fabinho, Diogo Jota, Benzema e dell’ex Lazio Luiz Felipe, mentre il 12 agosto i nerazzurri voleranno a Londra per sfidare il Chelsea a Stamford Bridge", riporta La Gazzetta dello Sport.