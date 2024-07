Sky – Inter, a Inzaghi piacerebbe Gudmundsson ma l’attacco è in overbooking: il punto

Il nome di Albert Gudmundsson è sempre nei pensieri dell'Inter per rinforzare l'attacco. Oggi dell'islandese hanno parlato sia l'allenatore del Genoa Gilardino che il presidente del Grifone . Il sito di Sky Sport in serata ha fatto il punto sul futuro dell'islandese in chiave Inter.

Come riporta Sky, a "Simone Inzaghi non dispiacerebbe arrivare a una punta agile e tecnica come Gudmundsson, guarda caso del Genoa. Qui la vicenda è più complessa. L’Inter in attacco è in overbooking con Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic più Correa ed eventualmente Carboni.