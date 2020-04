Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, la maglia da trasferta dell’Inter della prossima stagione potrebbe essere a quadri su base bianca. Le anticipazioni del sito specializzato footyheadlines.com, infatti, trovano numerose conferme. A cominciare da quanto riportato da gianlucadimarzio.com, che riprende le indiscrezioni di FHL e ripropone le immagini della maglia away dei nerazzurri per il 2020-21. Ecco, dunque, come potrebbe essere: