Inter, i tifosi intanto si scatenano on-line. Spuntano già le maglie celebrative

I sostenitori nerazzurri guardano fiduciosi all'ultimo step necessario per portare a casa lo scudetto inseguito da dieci anni e mai così vicino

Eva A. Provenzano

Non si contengono, non si conterranno. I tifosi dell'Interstanno aspettando uno scudetto dal 2010, anno di un trionfo così leggendario che è riuscito a tenere caldi i cuori interisti in tutto questo tempo. Ma l'obiettivo è ormai ad un passo: Conte e i suoi possono raggiungerlo già domenica pomeriggio qualora battesse il Crotone e l'Atalanta non vincesse con il Sassuolo. O la prossima domenica se domani mette a segno la vittoria in Calabria e se sabato prossimo battesse la Samp di Ranieri. Insomma, al di là degli scongiuri, manca poco alla realizzazione di un sogno. Complicato da mille cose. Il covid19 innanzitutto. Ha stravolto la vita dei tifosi soprattutto che sono lontani da un anno dalla loro squadra, salvo rare eccezioni per quelle volte in cui era permesso a mille tifosi di entrare al Meazza.

E allora non può non essere tenuta in conto la voglia di festeggiare dei sostenitori interisti e sul web sono spuntate già le maglie celebrative con il numero 19. Come gli scudetti. Ce ne sono di tutti i colori e di ogni specie. Non sono ufficiali. Il merchandising ufficiale, con il nuovo logo dell'Inter, è stato lanciato sulle piattaforme nerazzurre, negli store, ci sono sconti per chi volesse acquistare la seconda e la terza maglia originali dal sito ufficiale.

Ma parliamo della mania ormai scoppiata su varie piattaforme on-line. Sono le magliette celebrative dello scudetto per chi vorrà sentirsi parte della festa. Ce ne sono in vendita su e-bay, per esempio. Hanno il tricolore, la scritta Inter o quella campioni d'Italia 2021. Alcuni esempi in foto: