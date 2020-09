UFFICIALE / L’annuncio del Lucerna: Males all’Inter con un contratto pluriennale

Ha svolto ieri le visite mediche con l’Inter ma è destinato ad un altro club, il Genoa. Dal Lucerna in Italia è arrivato Darian Males ed è ufficiale il suo passaggio al club nerazzurro.

Nel comunicato del club svizzero si legge: “Il contratto tra Darian Males e l’FC Luzern, valido fino al 30 giugno 2022, è stato risolto con effetto immediato. Il 19enne di Lucerna si trasferisce all’Inter in Italia e continuerà la sua giovane carriera lì. All’Inter ha firmato con un contratto pluriennale. I due club hanno deciso di non divulgare i termini del contratto”. Poi i ringraziamenti al giocatore: “Il Lucerna ringrazia Males per il suo duro lavoro e gli augura il meglio e tanto successo per il corso della sua carriera”.