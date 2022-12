Inter, domani la partenza per Malta: due amichevoli sull’isola. Al rientro altre tre gare

La stagione dell'Inter è ripresa ieri con il raduno ad Appiano Gentile e il primo allenamento agli ordini di Inzaghi. Domani la partenza per il ritiro

La stagione dell'Inter è ripresa ieri con il raduno ad Appiano Gentile e il primo allenamento agli ordini di Inzaghi. Il tutto in attesa che i nazionali che hanno partecipato al Mondiale piano piano rientrino alla base.

"Una volta rientrata in Italia, l’Inter continuerà la preparazione ad Appiano Gentile: in calendario ci sono tre amichevoli entro la fine dell’anno, per arrivare al big match col Napoli nella forma migliore. Primo test contro il Betis a Siviglia il 17 dicembre, poi derby di famiglia, con Simone che sfiderà la Reggina di Pippo il 22 a Reggio Calabria; ultimo impegno a Reggio Emilia col Sassuolo il 29", aggiunge Gazzetta.