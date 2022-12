SM – Inter, a Malta si fa subito sul serio. Due priorità per gli uomini mercato

L'Inter lavora da oggi a Malta per ritrovare la condizione in vista della ripresa del campionato. Ne parla anche l'inviato di Sport Mediaset, raccontando quanto accadrà nel ritiro nerazzurro: "Il ritiro dell'Inter è iniziato sotto un bel sole e buona temperatura. Si fa subito sul serio, oggi alle 18 in programma la prima amichevole. Mancano gli infortunati D'Ambrosio, Darmian e Correa, più i reduci Onana e Lukaku. Il gruppo è infarcito di diversi titolari, con cui si può cominciare ad impostare il lavoro verso la gara col Napoli a San Siro. Con la squadra ci sono anche gli uomini mercato Ausilio e Baccin: per loro i rinnovi di Skriniar e Dzeko rappresentano le priorità da risolvere al più presto".