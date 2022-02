GdS: “L’Inter poteva ammazzare il campionato, ma ora le manca solo una cima: la Juve”

Tra Milan e Napoli, l'Inter poteva chiudere i conti ma non ci è riuscita, dal Maradona è uscita comunque indenne pareggiando con Dzeko

Finisce 1-1 tra Napoli e Inter che, oltre alla posta in gioco, si dividono anche la gara giocando meglio un tempo per uno. Primo tempo per Spalletti, secondo per Inzaghi. Oggi, vincendo, il Milan potrebbe andare in testa, anche se i nerazzurri hanno ancora la partita col Bologna da recuperare.