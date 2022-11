Bayern-Inter, Ts: “Mani di Mané? Decisione di Kruzliak inspiegabile. Fortuna che…”

Inspiegabile la decisione dell'arbitro di non assegnare un rigore netto all'Inter per il mani dell'attaccante del Bayern

Per Tuttosport risulta "inspiegabile" la decisione di Kruzliak di non assegnare un rigore netto all'Inter per il mani di Sadio Mané all'interno dell'area di rigore. "Per fortuna che le posizioni nel girone erano cristallizzate, altrimenti sai che polemiche per il modo in cui Mané ha provato a ripararsi dal tiro di Barella".