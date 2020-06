Tre indizi fanno una prova, GdS: “L’Inter dopo lo stop è una squadra che manca di…”

L’Inter, per continuare a cullare il sogno scudetto, non poteva permettersi di compiere passi falsi e, alla prima occasione, ha tradito le attese, pareggiando 3-3 in casa contro un Sassuolo che, a dire il vero, ha disputato un match migliore degli avversari. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi nota delle mancanze in seno all’Inter:

“L’Inter tornata in campo dopo lo stop per coronavirus è una squadra che manca di cattiveria. Un dettaglio non da poco, visto che il pugno del k.o. non è arrivato in tutte e tre le partite giocate fin qui dai nerazzurri, tra Coppa Italia e Serie A, con Napoli, Sampdoria e Sassuolo. […] Di turnover Conte non parla, il suo mantra resta sempre uno: per crescere l’Inter deve lavorare e continuare a farlo”.