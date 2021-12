Marani: “Inter, da Conte a Inzaghi: questi tre dati sono sensazionali”

Così Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi prima della sfida con il Torino

Così Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi prima della sfida con il Torino: “L’Inter oggi ha fatto 3 gol in più di quella di Conte e ne ha 8 subiti in meno a questo punto della stagione: sono due numeri sensazionali quelli dell’Inter. E il "terzo" è il passaggio di turno in Champions League, il lavoro di Inzaghi è eccezionale davvero”, le sue dichiarazioni a margine del match in programma alle 18.30 a San Siro.