Marani: “Corsa scudetto, l’Inter deve avere più rimpianti. Non si è creduto a crisi Juve”

Matteo Marani, su Skysport, ha analizzato la giornata di campionato in corso. E a proposito del percorso dell’Inter ha detto: «Nelle ultime giornate ha fatto gli stessi punti fatti dalla Juventus quindi non ne ha approfittato. La Lazio ha perso sette punti in questo frangente. Probabilmente non hanno creduto nella crisi dei bianconeri, l’hanno data la vittoria come fatta è finita. L’Inter deve avere i rimpianti maggiori perché bastavano cinque punti con Bologna e Verona, era in vantaggio e stava vincendo, per essere ad un passo. Se dovesse vincere contro la Spal e fare l’impresa contro la Roma, anche se è complicata, si potrebbe trovare nella condizione di porsi a tre punti dalla Juve quando deve andare a giocare contro la Lazio. Potrebbe essere una situazione psicologica complicata per i bianconeri. Comunque nessuno ha creduto alla possibile crisi della squadra di Sarri».

(Fonte: SS24)