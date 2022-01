Inter, cooperativa del gol: 20 marcatori diversi, nessuno ha fatto meglio in Europa

I nerazzurri stanno evidenziando una grande facilità ad andare in rete, e possiedono una grande varietà di opzioni

Una delle qualità principali emerse fin qui dell'Inter di Simone Inzaghi è la grande facilità nell'andare in rete, e di farlo con tantissimi calciatori. Un fatto evidenziato dal Corriere dello Sport: "Sono già 16 i marcatori diversi in Serie A, tanti quanti l'Atalanta, ma, se si considerano anche la Champions, la Supercoppa Italia e la Coppa Italia, Inzaghi di uomini gol finora ne ha ben 20. Praticamente tutti i componenti della rosa a parte Kolarov, in campo appena 44' e al passo d'addio, i tre portieri Handanovic, Radu e Cordaz e i nuovi acquisti (che non hanno ancora debuttato) Gosens e Caicedo. Nessuna formazione nei cinque principali tornei del Vecchio Continente ha questa varietà offensiva".