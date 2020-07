Inter, cooperativa del gol: ben 18 marcatori diversi, nel mirino un altro record

Sono ben 18 i marcatori stagionali dell’Inter: un numero che dimostra la grande varietà di scelta sotto porta da parte dei nerazzurri, che mettono ora nel mirino un nuovo record. Così scrive il corriere dello Sport: “La cooperativa del gol. Con il sigillo di Godin contro il Torino sono diventati ben 18 i giocatori nerazzurri entrati nel tabellino dei marcatori in serie A. Nettamente di più di qualsiasi altra squadra, visto che, al secondo posto di questa speciale classifica, ci sono Napoli e Sassuolo, entrambe ferme a 15. Mentre l’Atalanta, capace di segnare oltre 20 reti in più rispetto a Lukaku e soci, è arrivata “solo” a 14“.

NUOVO RECORD – “L’Inter non è mai riuscita a far meglio in nessun altro campionato di Serie A. Solo nel 2007/08 era arrivata alla stessa quota. Significa che ci sono altre cinque giornate per stabilire il primato assoluto. Basterebbe, ad esempio, una prodezza di Moses o di Skriniar, tra i pochi nerazzurri rimasti a secco“.