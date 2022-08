Inter, è 5-0 al 45′ del test col Sant’Angelo Lodigiano: doppietta Dzeko, segna Lukaku

L'Inter è in vantaggio 5-0 al termine del primo tempo dell’allenamento congiunto contro il Sant'Angelo Lodigiano

L'Inter è in vantaggio 5-0 al termine del primo tempo dell’allenamento congiunto contro il Sant'Angelo Lodigiano. Ha segnato il primo gol al 3' Edin Dzeko, che poi ha realizzato la doppietta personale al 30' del match. In mezzo le reti di Hakan Calhanoglu (11') e Romelu Lukaku (15'). Di Denzel Dumfries il quinto gol (40') prima del duplice fischio dell'arbitro. Per la squadra di Inzaghi è l'ultimo test prima dell'inizio del campionato di sabato contro il Lecce.