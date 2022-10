Inter, Marchegiani: “Handanovic? Tiro Dybala parabile. Inzaghi non è unico responsabile”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato così della crisi dell'Inter: "Non so cosa dire, sicuramente l'impressione che gli allenatori hanno delle partite è diversa dalla nostra. Io non penso che quella di ieri sia stata la miglior Inter della stagione, ma credo che le parole di Inzaghi siano in buona fede: contro una diretta concorrente l'Inter non ha sofferto. Sul gol di Dybala Handanovic poteva fare decisamente meglio, è stato beffato dal tiro dell'argentino che non è pulito: secondo me Handanovic se la trova più a sinistra di quello che si aspettava, l'errore è stato quello, ma era parabile.