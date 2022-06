Inter, Marotta accelera per Bellanova e Asllani: trattative nel vivo, i dettagli

Completare al più presto la rosa per consentire ad Inzaghi di lavorare con tutti gli uomini già in ritiro. È questo l'obiettivo della dirigenza dell'Inter, che continua a lavorare sul mercato. Come dichiarato da Marotta, il club nerazzurro punta a completare l'organico entro fine giugno, a pochi giorni dal ritiro estivo in vista della prossima stagione.