Libero – Inter, idee chiare sul mercato: Marotta e Ausilio attendono novità, Gabigol…

Idee chiare sul mercato. Come scrive Libero nell’edizione odierna, l’Inter ha stabilito le priorità a centrocampo: tratta il 19enne Kulusevski per giugno (vicino l’accordo con l’Atalanta per 35 milioni) e il 32enne Vidal per gennaio.

Il club nerazzurro insiste per il cileno: Marotta e Ausilio stanno dialogando con Felicevich, l’agente del blaugrana e di Sanchez, per capire le intenzioni del Barça: la richiesta è 20 milioni, ma potrebbe abbassare le pretese assecondando la volontà dei calciatori. L’Inter offre un prestito a 2 milioni con un riscatto a 10, poco di meno dei soldi in arrivo da Gabigol: con il Flamengo ci sarebbe un accordo a 16 milioni per l’80% del cartellino. Weigl, regista del Borussia Dortmund, rimane un’alternativa.

Per la fascia sinistra, l’Inter attende novità dal Chelsea, che chiede 30 milioni per Marcos Alonso (anche ieri non convocato), altrimenti virerà sul 27enne del Paris Saint-Germain Kurzawa.