Inter, importante iniziativa in Cina: donate 300mila maschere mediche a Wuhan

In queste settimane in Cina stanno fronteggiando il Coronavirus. L’Inter si è impegnata attivamente per aiutare il popolo cinese con un’importante iniziativa:

“Steven Zhang e FC Internazionale Milano donano 300mila maschere per uso medico a Wuhan per dare sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all’epidemia di Coronavirus. La fornitura raggiungerà la città cinese entro la prossima settimana. Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali, grazie all’impegno in particolare delle divisioni Suning International e Suning Logistics, mentre il canale di sport ed entertainment PP Sports ha aperto alla visione in chiaro i propri servizi streaming. Inter ha visitato la Cina nel 1978, prima tra i top club europei, ponendo le basi per un’amicizia che dura da 40 anni. “Siamo fratelli del mondo” – il Club invia i suoi migliori auguri alla città di Wuhan e a tutta la Cina: siamo con voi, siate forti!”.