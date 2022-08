Materazzi compie 49 anni, l’Inter: “Indimenticabile per i tifosi nerazzurri. Auguri Matrix”

"276 partite, 20 gol, 15 trofei. 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Champions League: questi i trofei che Marco Materazzi ha conquistato nei suoi dieci anni in nerazzurro. La maglia numero 23 sulle spalle, grinta e orgoglio: Matrix è stato una presenza fissa al centro della difesa per dieci stagioni, nelle quali ha dimostrato coraggio e determinazione, scrivendo pagine iconiche della storia nerazzurra".