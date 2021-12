Inter, Materazzi: “Calhanoglu ha preso le misure. Bastoni? Che personalità”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato del centrocampista turco e del difensore e di come stanno lavorando in questo momento

«Si è adattato e ha preso le misure come aveva fatto nella squadra nella quale giocava prima. Sta facendo quanto gli stato chiesto quando è stato preso. Si tratta di un leader in mezzo ad altri leader», ha sottolineato Matrix.

E queste le parole di Matrix su Bastoni: «Non è più un ragazzino, gioca ad alti livelli da anni. Il futuro è dalla sua parte, ha grande personalità, è veramente forte e fa quello per cui l'Inter ha puntato su di lui. Conte l'ha buttato nella mischia e sta rispondendo per quelle che sono le sue qualità. Sono tutti cresciuti tanto in difesa. Skriniar è cresciuto molto con Antonio ed è un leader della squadra, fa molto bene al gruppo. De Vrj già alla Lazio lo era, un signore della difesa, silenzioso, comanda la difesa. Parla poco ma viene ascoltato. Bastoni è il bambino forse, ma a vederlo è quello che ha più personalità di tutti».