Inter, Matteoli: “Barella-Matthaus? Paragone pesante. Vice-Brozovic? Non esiste”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Ho la sensazione che l’Inter sia passata attraverso un momento di calo, anche sfortunata"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Gianfranco Matteoli, ex giocatore dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri, anche in vista della sfida di stasera contro il Liverpool.

Sappiamo che nel calcio può succedere veramente di tutto, ma quanto la sorprenderebbe vedere l'Inter rimontare il Liverpool?

“Ha detto bene, le sorprese sono all’ordine del giorno, anche se l’Inter gioca contro una grandissima squadra, che oltretutto parte dallo 0-2. Però ho buone sensazioni, l’ultima uscita è stata confortante e li ho visti bene, al netto del livello magari non eccellente dell'avversario”.

Pesa, come dicevamo, l'assenza di Barella, che se è diventato Barella un po' lo deve anche a lei. Intanto le chiedo chi tra Vidal, Gagliardini e Vecino ha le caratteristiche migliori per "fare il Barella".

“Difficile, per me è unico. Di certo in una partita di questo tipo torna utile un giocatore di grande esperienza come Vidal, che però non mi sembra nel suo momento migliore”.

Klinsmann ha detto che Barella gli ricorda Matthaus…

“E’ pesante per Nicolò… Matthaus è stato un giocatore sublime, Barella è Barella. Questi paragoni mi sembra che lascino un po’ il tempo che trovano”.

Quali sono i margini di questo ragazzo? Immagino che possa diventare una mezzala via via sempre più forte fino al culmine della sua carriera, ma ha altri orizzonti? Trequartista, centrale in un centrocampo a due...

“Lui può giocare in tutti i moduli, ma il suo ruolo è quello attuale, da mezzala è determinante”.

Qual è il suo giudizio sul momento che l’Inter ha attraversato tra la Salernitana (andata) e la Salernitana (ritorno)?

“Ho la sensazione che l’Inter sia passata attraverso un momento di calo, anche sfortunata. In molte occasioni gli uomini di Inzaghi non sono riusciti a segnare per un nulla. Una cosa però la devo dire”.

Prego.

“Quest’anno veder giocare l’Inter mi diverte molto”.

Che Brozovic sia insostituibile ormai lo hanno capito anche i sassi, ma come mai in estate nessuno ha posto rimedio a questo difetto della rosa? Se lo spiega?

“Molto probabilmente c’era l’idea che qualcuno potesse farne le veci… In questo momento però non vedo in giro giocatori che possano fare quel ruolo a quei livelli, ci sono solo giovani interessanti che possono arrivarci col tempo e soprattutto con l’impiego. Diventa difficile…”

Inter, Napoli e Milan dopo l’altro ieri non hanno più scontri diretti. I nerazzurri potenzialmente sono avanti, ma devono ancora incontrare la Juve a differenza delle altre due. Rimangono comunque i nerazzurri i favoriti?

“Secondo me sì: per la squadra che sono, per il gioco che esprimono, per la rosa che hanno”.