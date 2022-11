Inter, Tuttosport conferma: “Il giovane 2004 Matturro ad un passo: i dettagli”

Arriva anche la conferma di Tuttosport: l'Inter è molto vicina al giovane difensore Alan Matturro . I dettagli dal quotidiano: "Piero Ausilio, dopo la missione esplorativa di Dario Baccin per osservare il giocatore dal vivo in Uruguay, è pronto ad accelerare per Alan Matturro, difensore centrale mancino classe 2004 del Defensor Sporting con passaporto italiano.

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi per anticipare la concorrenza dell’Ajax grazie anche all’assist di Marcelo Simonian, procuratore del ragazzo, che quest’estate lo aveva proposto ai nerazzurri. Nonostante Matturro abbia nell’accordo con il Defensor Sporting una clausola rescissoria da 6 milioni di dollari (più o meno l’equivalente in euro), i due club sarebbero a un passo dall’accordo che prevede un esborso di circa 3 milioni per il cartellino: gli uruguaiani in cambio otterrebbero però il 20% sulla futura rivendita".