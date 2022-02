Inter, quante occasioni sprecate. Media gol dimezzata: per andare in rete 16 tiri

Non il miglior periodo per l'Inter e, soprattutto, per il reparto offensivo dei nerazzurri. L'attacco non gira e gli attaccanti faticano

Andrea Della Sala

Non il miglior periodo per l'Inter e, soprattutto, per il reparto offensivo dei nerazzurri. L'attacco non gira e gli attaccanti faticano a trovare la via del gol.

"Potrà non spaventare poi troppo l’allenatore, ma il livello di spreco offensivo sta comunque raggiungendo dimensioni macroscopiche. Nel girone di ritorno, iniziato nel 2022 con la Lazio, i nerazzurri hanno segnato 6 reti nelle 6 partite giocate e la media gol assoluta si è più che dimezzata, visto che nelle prime 19 partite era di 2,6. Ma, più in profondità, dei 101 tiri totali effettuati, solo il 53% è arrivato a centrare la porta. Ecco servito quindi un misero 6,1% di efficacia realizzativa: continuando così, prima di metterne dentro una l’Inter dovrebbe tirare sedici volte, un po’ troppe.

Stavolta si è pure sentito lo spreco energetico della notte di Champions contro i Reds e, oltre a Lautaro, anche le altre due punte hanno clamorosamente sparato a salve. L’impegno del Toro non mancherà mai perché qui la generosità è di casa, ma tutti si aspettano ben altro e non solo corse per strappare la palla ai difensori di turno. Del resto, solo a fine ottobre, l’argentino firmava un contratto da 6 milioni l’anno, come i top della squadra, giusto un attimo prima di spegnere la luce. In fondo, perché l’Inter ritrovi la strada smarrita, serve che sia lui per primo a mettersi in moto", analizza La Gazzetta dello Sport.