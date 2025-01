Il pari col Bologna ci lascia in dote l’amaro in bocca per il risultato, ma la consapevolezza di avere nonostante tutto una signora squadra.

Perché questi ragazzi sono in emergenza da due mesi, prima in difesa ed ora a metà campo. Nonostante tutto l’unica sconfitta in campionato resta quella del derby e da lì in avanti 11 vittorie e 3 pareggi. C’è chi sta peggio, molto peggio anche con campagne acquisti faraoniche.

Anche perché alla lunga quando non si fa mercato, per diverse sessioni se non piccoli aggiustamenti mentre gli altri investono e in maniera massiccia, il gap si assottiglia sempre di più. Se in più la tua competitor gioca per un solo obiettivo e tu vuoi arrivare in fondo ovunque con una rosa non all’altezza si rischia di arrivare con la lingua di fuori e magari lasciare per strada punti pesanti e obiettivi un po’ ovunque.