Inter, lanciato il programma Membership per i tifosi: pronti tre pacchetti

Anche quest’anno l’Inter ha lanciato il progetto Membership. Si tratta di un progetto che ha previsto la realizzazione di tre pacchetti dedicati ai tifosi. Ogni pacchetto ha all’interno gadget esclusivi ed esperienze nerazzurre personalizzabili. Dopo il successo della scorsa stagione il programma viene riproposto ai tifosi attraverso tre video, uno per ogni pacchetto. Oggi è stato lanciato il pacchetto black: il protagonista è The Master, in rappresentanza dei tifosi più appassionati, che conoscono a memoria tutte le partite e possiedono un’ampia collezione di maglie. Sono loro i destinatari di questo primo pack, che comprenderà un Welcome Kit con prodotti in limited edition. Permetterà inoltre di partecipare a concorsi premium con in palio delle speciali esperienze nerazzurre.

BLUE AND YELLOW – Nelle prossime settimane verranno invece presentati il Blue e lo Yellow pack con due nuovi ed esclusivi video, nei quali i protagonisti interpreteranno i personaggi The Creator e The Future Star. Il Blue Pack è un’offerta interamente digitale, che consentirà l’accesso a un’area riservata. In essa sarà possibile accedere a contenuti esclusivi targati Inter Media House. Lo Yellow Pack, destinato ai tifosi più piccoli, comprende l’offerta della versione Blue con in aggiunta la possibilità di prendere parte ai contest con in palio delle esclusive experience nerazzurre. Tutti i pacchetti daranno inoltre accesso a sconti esclusivi presso gli Inter Store e/o online.

(Fonte: inter.it)