Inter meno calda su Raspadori: il club pensa seriamente a Dybala

Sull’attaccante aveva preso informazioni l’Inter: ma ora che i nerazzurri pensano seriamente a Paulo Dybala, la pista è meno calda

I due gol in Nazionale hanno messo ancor di più in luce la stella di Giacomo Raspadori, destinato a diventare uomo mercato la prossima estate. Corteggiato a lungo dall'Inter, ora il classe 2000 è però un obiettivo concreto della Juventus, come si legge su Tuttosport: "Un incontro specifico su Raspadori tra Juventus e Sassuolo non è ancora in agenda, ma è sicuro che i dirigenti delle due società si conoscano benissimo e si parlino spesso.