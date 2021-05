L’Inter e il futuro incerto, Mentana rilancia la sua proposta: “Se non ora quando?”

Il futuro dell'Inter preoccupa Enrico Mentana, che sui social ha condiviso nuovamente la sua proposta chiamando a raccolta i tifosi facoltosi nerazzurri...

Si continua a lavorare in casa Inter per sciogliere il nodo relativo alla panchina nerazzurra. Da una parte si aspetta la decisione di Antonio Conte, dall'altra si lavora per avere un'alternativa valida. Il piano A è quello di proseguire con il tecnico nerazzurro. Da stabilire a quali condizioni. A questo proposito Enrico Mentana, direttore del TG di LA7, ha condiviso un messaggio con una sua vecchia proposta: "Allora, tifosi facoltosi dell'Inter, se non ora quando?". Il giornalista si riferisce all'idea di un azionariato popolare.