Sky – Inter, Chelsea e PSG ancora ferme sui 60 mln. A centrocampo valutazioni da fare

Il club nerazzurro non avrebbe ancora ricevuto l'offerta di 70 mln dalla Francia di cui parlano i siti francesi. Ed è in stallo la situazione in mezzo

Eva A. Provenzano

Secondo Skysport le offerte di Chelsea e Psg per Hakimi sono ancora ferme sui 60 mln. La cifra che l'Inter vuole incassare dal suo addio più eccellente è pari ad almeno 80 mln. La cifra richiesta da Suning ai dirigenti nerazzurri per sistemare la questione bilancio. Non trovano dunque conferma, in Italia, le voci francesi sul rilancio di Leonardo fino a settanta mln per il marocchino.

Il club londinese viene considerato leggermente favorito rispetto ai parigini perché ha nella sua rosa giocatori che potrebbero essere ritenuti interessanti dall'Inter come contropartita per arrivare alla valutazione finale di 80 mln. Zappacosta è di proprietà del Chelsea e potrebbe essere il sostituto di Hakimi a destra. A sinistra c'è il nome di Marcos Alonso. In difesa c'è Christensen.

Nainggolan

Per il momento il centrocampista resta all'Inter. Il Cagliari lavora per trattenerlo ma non c'è l'accordo tra le due società e non c'è l'accordo del giocatore con il club nerazzurro per la buonuscita che il calciatore dovrebbe interrompere con una stagione d'anticipo il suo contratto. La situazione dei centrocampisti è in gran parte da definire: Vecino potrebbe andare via, Sensi ha avuto una serie di problemi fisici, Eriksenha avuto un malore che ne sta mettendo a rischio la carriera. L'arrivo di Radja al club sardo non è del tutto sfumato però la trattativa è rallentata.

(Fonte: SS24)