Inter Women, Merlo: “Peccato per il pareggio. Stiamo prendendo consapevolezza”

Beatrice Merlo, terzino destro dell’Inter Women, analizza il pareggio per 1-1 contro l’Empoli: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto impegnativa. Nel primo tempo è stato difficile anche trovare spazio, nel secondo siamo entrate in campo consapevoli che questa partita dovevamo portarla a casa in qualche modo, peccato per aver subito il rigore e pareggiato. In ogni partita, sia singolarmente che come squadra, stiamo crescendo, e si vede: stiamo prendendo consapevolezza delle nostre forze così come dei nostri punti deboli, per poter migliorare. Peccato per il pareggio, adesso ci concentriamo per questa settimana che abbiamo due partite molto importanti con Brescia e Lazio“.