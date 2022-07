Inter, ieri ad Appiano esposti due messaggi per la società. Lukaku…

Lu-La is back. Nell'allenamento congiunto ad Appiano Gentile contro l'FC Milanese, formazione che milita nella Promozione lombarda, Lautaro e Lukaku hanno dimostrato di non aver perso quella straordinaria intesa che ha trascinato l'Inter per due stagioni. Come riporta Tuttosport, non hanno preso parte alla partita Mkhitaryan e Gagliardini: "I due, reduci da infortuni, stanno comunque bene, hanno già lavorato in gruppo".