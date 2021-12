Inter, i giocatori hanno recepito un messaggio. Ora Inzaghi vuole maturità

Uno degli aspetti più apprezzati di questi primi mesi interisti dell'ex tecnico della Lazio è la gestione delle forze

"Non appena i numeri di un giocatore diventano a rischio, scatta la panchina. La cosa, tra l'altro, consente di mantenere a un buon livello di forma contemporaneamente la maggior parte dell'organico. Il messaggio sull'attenzione nella gestione delle forze, e in generale sul momento importante della stagione, è stato recepito anche dai giocatori: Barella che "scarica" ora la squalifica è un segnale, chissà se Lautaro avrà la stessa "attenzione" mercoledì contro il Torino.

È un segnale di maturità, perché maturità è l'altra parola chiave a cui fa riferimento Inzaghi. L'Inter ha già dimostrato, proprio nell'ultimo ciclo, di saper gestire gli impegni ravvicinati nel modo migliore: in 27 giorni otto partite, sette vittorie, qualificazione Champions conquistata e primo posto in campionato. Traduzione: Brozovic e soci sanno come muoversi. E vivono i grandi appuntamenti come occasioni. Ecco perché sono loro i primi a tranquillizzare Inzaghi".