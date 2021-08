I tifosi tornano a San Siro, l’Inter: “Un inizio speciale, vi aspettiamo”

Sabato pomeriggio sarà un giorno molto speciale per tutti i tifosi dell'Inter, che potranno tornare a San Siro

Sabato pomeriggio sarà un giorno molto speciale per tutti i tifosi dell'Inter e non solo, dato che i sostenitori nerazzurri potranno tornare a San Siro per assistere a Inter-Genoa, seppur potendo riempire, almeno per ora, solo il 50% del Meazza. L'Inter ha inviato questo messaggio al popolo nerazzurro tramite i suoi canali ufficiali: "I M BACK. Ogni inizio è unico, ma questo è speciale. Ti aspettiamo a San Siro per gridare, tutti insieme, IM Back!".