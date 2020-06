TS – L’Inter dura metà stagione: a gennaio prima in classifica, persi 8 punti in 9 giornate

Ci risiamo: ancora una volta l’Inter, dopo una brillante prima parte di stagione, da gennaio in poi sembra essere entrata in un vortice di risultati negativi che cancellano quanto di buono fatto nel girone di andata. Un film già visto con Mancini e con Spalletti, e che sembra ripetersi anche quest’anno con Conte: l’ex ct della Nazionale ha avuto un impatto immediato sulla panchina nerazzurra, ma da gennaio in poi ha perso il primo posto in classifica e ben 8 punti in 9 giornate, oltre ad essere stato eliminato dalla Coppa Italia.

Così scrive Tuttosport: “Un’Inter che il 6 gennaio, dopo aver sbancato Napoli, era in testa al campionato al pari della Juventus. Da allora ha perso otto punti dalla squadra di Maurizio Sarri in appena nove giornate in cui, oltre a fallire gli scontri diretti, ha mancato tre fondamentali vittorie a Lecce, a San Siro con il Cagliari (partite finite 1-1 dopo che i nerazzurri erano pure andati in vantaggio) e ieri sera con il Sassuolo“.