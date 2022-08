Inter, il metodo Volpi funziona: un terzo di infortuni rispetto alle rivali

I numeri dei nerazzurri grazie allo straordinario lavoro del medico sociale del club per ridurre al minimo gli infortuni

Tra i fattori che condizionano i risultati di una squadra c'è senza dubbio anche quello legato agli infortuni. Un aspetto che premia l'Inter di Simone Inzaghi, come confermano i dati dell'inchiesta condotta da Tuttosport:

"A inizio maggio i giocatori dell’Inter avevano saltato 71 partite per infortunio, contro le 233 dei milanisti e le 209 degli juventini, questo grazie ad appena 18 guai muscolari, contro i 22 rossoneri e i 35 bianconeri. Forbice molto ampia anche per gli infortuni di tipo traumatico (5 contro i 14 al Milan e i 13 alla Juve), ma qui - ovviamente - conta anche avere una buona stella".

"Da allora l’Inter è stata, tra le squadre impegnate nelle Coppe Europee, quella con i tassi più bassi di infortuni muscolari e pure indisponibilità da Covid. Questo nonostante all’Inter siano tanti i sudamericani, sottoposti a stressanti viaggi per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Nel suo lavoro, il dottor Volpi ha trovato una validissima sponda in Simone Inzaghi , allenatore attentissimo alla prevenzione e al non forzare i tempi nel ritorno dagli infortuni (vedi Gosens)".