Inter Miami: “Nessun rischio di cambio nome club”. Ma un legale: “L’Inter può avere successo…”

Prosegue la battaglia legate tra l’Inter e l’Inter di Miami. Il club nerazzurro nelle ultime sentenze ha avuto la meglio, ma la società di Beckham non molla e insiste nella sua contesa.

Nella scritto della MLS, si legge che la domanda dell’Inter doveva essere respinta perché il termine “Inter” è meramente descrittivo. Ha anche sostenuto che consentire l’uso del termine comporterebbe un “rischio di confusione” sul mercato. L’argomento del “rischio di confusione” di Miami è stato respinto due volte dall’USPTO sulla base del fatto che MLS non ha diritti esistenti sulla parola “Inter”, con l’ultima sentenza del 9 dicembre 2020. Quella decisione ha portato a pensare che l’Inter Miami potrebbe dover cambiare nome.

In una dichiarazione a ESPN, l’Inter Miami ha dichiarato che: “La disputa sul marchio commerciale tra la Major League Soccer e l’Inter si concentra sulla possibilità che l’Inter possa rivendicare la proprietà esclusiva del marchio e il diritto di utilizzare il termine comunemente usato ‘Inter’ in attività commerciale. Il contenzioso non riguarda il marchio o i marchi di fabbrica dell’Inter Miami CF, il cui nome ufficiale in franchising è Club Internacional de Fútbol Miami. Il Club non è in pericolo di cambiare il nome”.

L’avvocato d’affari della Florida del Sud David Winker ha affermato che mentre la dichiarazione dell’Inter Miami è tecnicamente vera, se l’Inter avrà successo nel suo tentativo di marchio “Inter”, potrebbero esserci ulteriori battaglie legali in futuro.

“Se l’Inter alla fine vincesse, il prossimo passo sarebbe probabilmente intraprendere un’azione contro l’Inter Miami per smettere di usare il nome ‘Inter’ nel suo nome. E l’Inter avrebbe probabilmente successo in un’azione del genere. In parole povere, Apple è un frutto ma è diventata associata ad Apple, Inc. una società tecnologica, ma Apple può impedirmi di aprire un negozio di computer chiamato” Apple Miami. “

(ESPN)