GdS – Inter migliorabile sotto due aspetti. Le difficoltà hanno un denominatore comune

Antonio Conte lavora anche da casa per gettare le basi del futuro dell’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega: “L’Inter è certamente migliorabile. Lo è tecnicamente parlando. E lo è anche sul piano fisico, la squadra ha bisogno di aumentare ancora di più i giri del motore, l’intensità deve essere un obiettivo intorno al quale ragionare, sia come caratteristiche individuali sia di squadra, dunque correttivi agli allenamenti settimanali. Tutte le volte in cui la squadra è andata in difficoltà, è stato quasi sempre per un calo di rendimento durante il match”.